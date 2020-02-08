طالب سوداني يخترع عربة تعمل بالطاقة الشمسية

تمكن الطالب منذر محمد عوض سليمان (17سنة) من النيل الأزرق، الدمازين من إختراع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية وقد سجل براءة إختراعه وأكد المخترع الصغير بحسب (آخر لحظة) سعادته بما حققه من إنجاز . مشيراً إلى أن الطقس الاستوائى الذي تذخر به البلاد من أشعة للشمس الحارقة جعله يفكر في كيفية الاستفادة منها في صناعة عربة تعمل بالطاقة الشمسية . Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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