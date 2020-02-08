حمدوك يصل أديس أبابا للمشاركة في القِمّة الأفريقية الـ(33)

وَصَلَ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم (السبت) إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على رأس وفد السودان المُشارك في القمّة الـ(33) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتّحاد الأفريقي.

وتنعقد غداً (الأحد) وبعد غدٍ (الإثنين) قِمّة رؤساء دُول وحكومات أفريقيا تحت شعار (إسكات صوت البندقية: تهيئة الأجواء المُواتية لتنمية أفريقيا)، بمُشاركة (31) رئيساً و(4) رؤساء وزراء و(7) وزراء خارجية، بجانب (14) من سيدات دول أفريقية – حسب مسؤول مراسم الخارجية الإثيوبية.

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وبحسب (الصيحة) تُناقش القمة ملف السلام والأمن في أفريقيا والوَضع في ليبيا وفي دولة جنوب السودان والوَضع في السُّودان وفي أفريقيا الوسطى، إضَافَةً إلى تزايُد التهديد الإرهابي في بوركينا فاسو، نيجيريا والنيجر.

وتُناقش القمة أيضاً إصلاح مُؤسّسات الاتحاد الأفريقي وموضوع منظمة التجار الحُرة الأفريقية، ومِنَ المُقرّر أن تقوم القمة بانتخاب الـ(10) أعضاء الجُدد بمجلس السلم والأمن الأفريقي التي يُنافس السودان فيها.

ويضم الوفد المُرافق لرئيس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ووزير الدولة بالخارجية د. عمر قمر الدين إسماعيل ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق ركن جمال عبد المجيد قسم السيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)