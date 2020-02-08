المريخ يضع لمساته الختامية ويستعيد نجمه الدولي

التاريخ: 08-فبراير-2020
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وضع المريخ لمساته النهائية على ملعب شندي استعداداً لمباراته أمام الأهلي شندي غداً الأحد لحساب ثاني جولات الأسبوع الثاني من القسم الثاني للموسم.
وشهد المران بحسب صحيفة اليوم التالى مشاركة نجم المنتخب الوطني الدولي محمد الرشيد الذي كان قد غاب عن المباراة الماضية أمام الهلال كادوقلي على ملعب مورتا.
وتابع المران من الخارج المدافع حمزة داؤود.
وبات في حكم المؤكد مشاركة محمد الرشيد بجانب ضياء الدين، أبوالقاسم والتش فيما سيشارك رمضان عجب وحيداً في المقدمة الهجومية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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