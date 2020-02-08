مناقشة قضايا توزيع الدقيق الثلاثاء المقبل

التاريخ: 08-فبراير-2020 فى : أخبار 64 مشاهدة تعقد وزارة الصناعة والتجارة الثلاثاء المقبل اجتماعاً موسعاً لمناقشة قضايا توزيع الدقيق بقاعة اتحاد العمل السوداني في السابعة مساء . Advertisements ويضم الإجتماع بحسب سونا إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة اتحاد أصحاب العمل السوداني ووكلاء توزيع الدقيق بالعاصمة والولايات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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