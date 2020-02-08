السبت 8 فبراير 2020 كتب محمد أمين نفى وفد الحكومة تعليق التفاوض مع الحركة الشعبية-شمال قيادة عبد العزيز الحلو، وأكد التزامه بجدول المفاوضات الذي أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض؛ غير موفق ويؤثر سلباً علي المفاوضات. واوضح المتحدث باسم الوفد؛ محمد حسن التعايشي؛ ان الحكومة سلمت الوساطة إحتجاجاً مكتوباً على تسجيل لأحد الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام في القريب العاجل. واكد مواصلة الحكومة التفاوض في جميع المسارات وصولا إلى السلام الشامل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الوفد الحكومي ينفي تعليق المفاوضات مع فصيل الحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.