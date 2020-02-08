الكشف عن أسباب أزمة الخبز في العاصمة والولايات

الخليج 365 :

أعلنت قوى الحرية والتغيير أن وزارة التجارة والصناعة استلمت “73 ” ألف جوال دقيق من الشركات لحل ازمة الخبز، وأكدت أن الحصة سترتفع إلى “100 ” ألف جوال يومياً اعتباراً من غدٍ “الأحد”، وأوضحت أن حاجة البلاد الفعلية للدقيق تبلغ “80 ” ألف جوال يومياً.

وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان مساء اليوم “السبت”، عن إضراب إحدى أكبر الشركات عن العمل فضلاً عن جهات ـ لم تسمها ــ بدفع أموال لبعض الموظفين لتنفيذ الاضراب ما تسبب في أزمة الخبز في العاصمة والولايات خلال الأيام الماضية.

وقالت قوى التغيير إن انتاج المطاحن خلال الفترة السابقة ـ تحديداً “الخميس” الماضي ـ بلغ “53 ” ألف، وأوضحت أن حاجة البلاد الفعلية للدقيق تبلغ “80 ” ألف جوال يومياً.

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وأكدت قوى إعلان قوى الحرية والتغيير أن وزارة المالية سددت جزء من مستحقات شركات الغلال عبارة عن متأخرات، وأشارت إلى إلتزام الشركات بالعمل بكامل طاقتها لانتاج ما يغطي حاجة البلاد يوميا.

وشهدت العاصمة وعدد من مدن السودان شحاً كبيراً في الدقيق نسبة لإضراب إحدى اكبر الشركات عن العمل فضلاً عن قيام جهات بدفع أموال لبعض الموظفين لتنفيذ الاضراب.

وكشفت الحرية والتغيير أنه بحسب متابعاتها شهدت الفترة الماضية صراعاً مكتوماً بين الوزارة وبعض الوكلاء وبعض اصحاب المخابز على خلفية الرقابة المفروضة عليهم من قبل لجان المقاومة بالتنسيق مع الوزارة.