أحداث مؤسفة في احتجاجات داخل مسجد الأبيض العتيق…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺷﻬﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﺃﻣﺲ»ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ« ﺃﺣﺪﺍﺛﺎً ﻣﺆﺳﻔﺔ، ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ،ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫـﺘـﺎﻓـﺎﺕ ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺗﻨﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺩﻭﺭﻳﺔﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ،ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺧﻼﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻨﺪﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺩﺧــﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺡﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ.

ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﺑﻀﺒﻂﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺻﻄﺤﺎﺏ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ. المادة السابقة الاعتصامات لا تجدي.. بقلم مأمون ابو شيبة المقالة القادمة ولماذا لا يعتذر البرهان ؟!.. بقلم صباح محمد الحسن

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