النجم المهووول واداري الفلوول !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - السودا اليوم:
???? ساحر الشرق (عبد الرؤوف) الذي خطف نجوميه اول مباراة محليه له مع الهلال كان مرشحاً للازرق منذ موسمين .
@ هلالاب القضارف بقيادة وليد درزون و مجذوب رشحوه للازرق على ايام الفرحان الذي فضل عليه حسين افول !!
@ بعد اصرار هلالاب القضارف على ادروب وقف الفرحان في (250) الف لا غير فذهب الفتى مكرهاً للتبلدي الذي اجبر الهلال لاحقا على دفع المليارات لبيعه .
@ بسبب ادارة الكاردينال وحاشيته من امثال الفرحان دفع الهلال المليارات للتبلدي واللاعب بدلاً من 500 الف لاغير ثمنه قبل موسمين !!
@ خسر الهلال كذلك موسمين كان يمكن ان يقدم فيها اللاعب الكثير للهلال .
???? (الساحر) مكانه المنتخب الوطني بلا جدال ، فليس هناك من هو افضل منه وسط الميدان .
@ الان فقط نقول (بديل بشه وصل)
@ عقلاء المريخ الذين شاهدوا الساحر ادروب اقروا ان لا مقارنه بين الساحر والتش .
@ الابداع لونه ازرق .
@ الهلال منجم ابداع .
???? كل من تم فرضه على القلعة الزرقاء ابان العهد البائد لا مكان له في هلال الثوره والثوار .
@ يُخطي من دخل الهلال عبر بوابة المؤتمر ان ظن ان الحراك الحالي بالقلعة الزرقاء سانحه لدخول المنظومه او الترويج للنفس يا عزيزي الطاهر يونس .
???? الزميل كبوتش صاغ مقالاً نارياً عن رؤساء الهلال وجدلية الصرف على النادي .
@ كبوتش اكد وبالارقام التي لا تكذب ان اراضي المنشيه التي باعها الزعيم الطيب عبدالله لدعم الهلال تساوي بسعر اليوم مئات المليارات وما دفعه الارباب لخمسه محترفين فقط (كلتشي ، قودوين ، يوسف ، امبيلي ، سادومبا) بقيمة 4 مليون دولار تزيد عن كلفة صيانة الجوهره .
@ هناك ايضاً البرير والمحترف ابو مليون دولار فضلاً عن الحكيم وربع قرن من العطاء بلا من ولا اذى .
@ لهذا نقول للمطبلاتي الجديد ، من حقك التطبيل لكردنه لكن دون تبخيس عطاء من سبقوه من رؤساء.
@ تبخيس عطاء الرؤساء السابقين تبخيس لتاريخ الهلال .
@ عجبي لمن كان يشتم كردنه يومياً ثم انقلب على نفسه ليتغزل فيه .
@ آفة اعلام الهلال ، الوافدون عليه من الانديه الاخرى .
@ لعن الله (الظروف) التي تجعل بعض الاقلام ك (حكمات دارفور) يستزقوا من مدح الرجال .
???? الشنداوي الذي كان يقهر الهلال والمريخ بامدرمان خسر بملعبه من هلال الفاشر !!
@ الشنداوي لم يتذوق طعم العافيه منذ رحيل اشطر مدير كره (عبد المهيمن) .
@ الذين تسببوا في ابتعاد عبد المهيمن طمعاً في اموال الارباب لم يجدوا مرادهم ، فقط دمروا الفريق .
@ براﭬو للهلال بقيادة الاداري الشااااااطر عبد الباسط موسى وهاردلك لشندي التي تكتفي بالمشاهده وممثلها الوحيد يتجه نحو الوسيط .
@ ترى هل يهبط الاهلي و تصعد المتمه ؟؟
???????? كلام سياسه .
@ رئيس تونس المنتمي لجماعة الاخوان الارهابيه اساء للسودان عبر تغريده قميئه .
@ على الخارجيه استدعاء سفير تونس وتقديم احتجاج شديد اللهجه .
@ على الثــوار و الكندكات الدخول على صفحة الكوز التونسي وتلقينه درساً .
@ لمعلومية الكوز التونسي ، الحبيب بورقببه مؤسسس تونس اول من نادى بالصلح مع اسرائيل قبل اكثر من (60) عاماً .
@ لمعلومية الكوز التونسي ، جيش السودان ظل يقاتل لقضية فلسطين منذ الخمسينات فيما لم تشارك تونس بجندي واحد .
???? محامي نشر اسفيرياً شكوى ضد الريس البرهان بخصوص التطبيع .
@ المحامي عمرو بن العاص علق على الدعوى القضائيه معدداً فيها حشداً من العيوب والثغرات .
@ ما كشفه عمرو من عيوب الدعوى جعلني اشك في ان كاتبها له علاقة بالمحاماه .
@ معقول محام يجهل ابجديات المهنه ولا يفرق بين (المتهم) و(المشكو)ضده !!
@ معقول محام لا يدرك ان النيابه غير مختصه بالقضايا الدستوريه والتي لها محكمه خاصه (الدستوريه) !!
كانت هذه تفاصيل خبر النجم المهووول واداري الفلوول !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.