النجم المهووول واداري الفلوول !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - السودا اليوم:

???? ساحر الشرق (عبد الرؤوف) الذي خطف نجوميه اول مباراة محليه له مع الهلال كان مرشحاً للازرق منذ موسمين .

@ هلالاب القضارف بقيادة وليد درزون و مجذوب رشحوه للازرق على ايام الفرحان الذي فضل عليه حسين افول !!

@ بعد اصرار هلالاب القضارف على ادروب وقف الفرحان في (250) الف لا غير فذهب الفتى مكرهاً للتبلدي الذي اجبر الهلال لاحقا على دفع المليارات لبيعه .

@ بسبب ادارة الكاردينال وحاشيته من امثال الفرحان دفع الهلال المليارات للتبلدي واللاعب بدلاً من 500 الف لاغير ثمنه قبل موسمين !!

@ خسر الهلال كذلك موسمين كان يمكن ان يقدم فيها اللاعب الكثير للهلال .

???? (الساحر) مكانه المنتخب الوطني بلا جدال ، فليس هناك من هو افضل منه وسط الميدان .

@ الان فقط نقول (بديل بشه وصل)

@ عقلاء المريخ الذين شاهدوا الساحر ادروب اقروا ان لا مقارنه بين الساحر والتش .

@ الابداع لونه ازرق .

@ الهلال منجم ابداع .

???? كل من تم فرضه على القلعة الزرقاء ابان العهد البائد لا مكان له في هلال الثوره والثوار .

@ يُخطي من دخل الهلال عبر بوابة المؤتمر ان ظن ان الحراك الحالي بالقلعة الزرقاء سانحه لدخول المنظومه او الترويج للنفس يا عزيزي الطاهر يونس .

???? الزميل كبوتش صاغ مقالاً نارياً عن رؤساء الهلال وجدلية الصرف على النادي .

@ كبوتش اكد وبالارقام التي لا تكذب ان اراضي المنشيه التي باعها الزعيم الطيب عبدالله لدعم الهلال تساوي بسعر اليوم مئات المليارات وما دفعه الارباب لخمسه محترفين فقط (كلتشي ، قودوين ، يوسف ، امبيلي ، سادومبا) بقيمة 4 مليون دولار تزيد عن كلفة صيانة الجوهره .

@ هناك ايضاً البرير والمحترف ابو مليون دولار فضلاً عن الحكيم وربع قرن من العطاء بلا من ولا اذى .

@ لهذا نقول للمطبلاتي الجديد ، من حقك التطبيل لكردنه لكن دون تبخيس عطاء من سبقوه من رؤساء.

@ تبخيس عطاء الرؤساء السابقين تبخيس لتاريخ الهلال .

@ عجبي لمن كان يشتم كردنه يومياً ثم انقلب على نفسه ليتغزل فيه .

@ آفة اعلام الهلال ، الوافدون عليه من الانديه الاخرى .

@ لعن الله (الظروف) التي تجعل بعض الاقلام ك (حكمات دارفور) يستزقوا من مدح الرجال .

???? الشنداوي الذي كان يقهر الهلال والمريخ بامدرمان خسر بملعبه من هلال الفاشر !!

@ الشنداوي لم يتذوق طعم العافيه منذ رحيل اشطر مدير كره (عبد المهيمن) .

@ الذين تسببوا في ابتعاد عبد المهيمن طمعاً في اموال الارباب لم يجدوا مرادهم ، فقط دمروا الفريق .

@ براﭬو للهلال بقيادة الاداري الشااااااطر عبد الباسط موسى وهاردلك لشندي التي تكتفي بالمشاهده وممثلها الوحيد يتجه نحو الوسيط .

@ ترى هل يهبط الاهلي و تصعد المتمه ؟؟

???????? كلام سياسه .

@ رئيس تونس المنتمي لجماعة الاخوان الارهابيه اساء للسودان عبر تغريده قميئه .

@ على الخارجيه استدعاء سفير تونس وتقديم احتجاج شديد اللهجه .

@ على الثــوار و الكندكات الدخول على صفحة الكوز التونسي وتلقينه درساً .

@ لمعلومية الكوز التونسي ، الحبيب بورقببه مؤسسس تونس اول من نادى بالصلح مع اسرائيل قبل اكثر من (60) عاماً .

@ لمعلومية الكوز التونسي ، جيش السودان ظل يقاتل لقضية فلسطين منذ الخمسينات فيما لم تشارك تونس بجندي واحد .

???? محامي نشر اسفيرياً شكوى ضد الريس البرهان بخصوص التطبيع .

@ المحامي عمرو بن العاص علق على الدعوى القضائيه معدداً فيها حشداً من العيوب والثغرات .

@ ما كشفه عمرو من عيوب الدعوى جعلني اشك في ان كاتبها له علاقة بالمحاماه .

@ معقول محام يجهل ابجديات المهنه ولا يفرق بين (المتهم) و(المشكو)ضده !!

@ معقول محام لا يدرك ان النيابه غير مختصه بالقضايا الدستوريه والتي لها محكمه خاصه (الدستوريه) !!