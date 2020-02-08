التعاطف مع تيري.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في بادرة تستحق الاسادة والتقدير قام نجوم المريخ وجهاز الكرة بزيارة لزميلهم مهاجم الفريق سيف تيري بعد خروجه من السجن وتناولوا مع اسرته وجبة الفطور في اطار تقديم الدعم المعنوي له لاسيما وانه قد تعرض خلال الفترة الماضية للنقد العنيف بسبب تصرفاته وتهوره مما قاده للوقوف امام القضاء ومحاسبته ومعاقبته في اكثر من قضية ،، لاشك ان سيف تيري وهو في هذه السن المبكرة من عمره يحتاج لمن يقف الي جانبه لتنبيهه وتحذيره من التمادي في هذا الطريق الذي قد يدمر شبابه وينهي حياته الكروية لهذا اعتقد ان افضل من يقف الي جانبه هم زملائه في المريخ وقدرتهم علي انتشاله من مستنقع المشاكل باعادته لممارسة نشاطه كلاعب وابعاده من رفقاء السوء الذين تسببوا في دخوله السجن ،، ولكن كما يقال اليد الواحدة لاتصفق بمعني ان تحصين سيف تيري من المشاكل ليست مسؤولية زملائه اللاعبين وحدهم وانما هو ايضا عليه ان يرتقي لمستوي المسؤولية ويتخلي عن افتعال المشاكل وارتكاب المخالفات خارج الملعب فلا احد يمكن ان يتعاطف معه ويقدم له الدعم المعنوي الي ما لانهاية اذا استمر في هذا السلوك القبيح الذي لايليق به كفرد في المجتمع وكلاعب في نادي كبير مثل المريخ .

** اختار الكابتن جمال ابوعنجة مدرب المريخ قائمة تضم ٢٠ لاعبا للسفر الي شندي ومواجهة الاهلي غدا ضمن مباريات الدورة الثانية من الدوري الممتاز ومن بين الاسماء عماد الصيني الذي نثق في ان عودته للمشاركة مع الفريق في الدوري ستعيد لوسط المريخ حيويته وتوازنه مما يرتقي بمستوي الاداء الفني عموما كما هو الحال في المباريات السابقة التي كان عماد الصيني فارسها ونجمها الاول وقد تابعنا جميعا كيف عاني وسط المريخ في اخر مباراة رسمية له ضد هلال كادوقلي في الاسبوع الماضي بسبب غياب عماد الصيني ولكن في المقابل نجد ان القائمة قد خلت من اسم الحارس ابوعشرين الذي حل مكانه في المباراة الماضية زميله الحارس منجد النيل فقد كنا نتوقع ان يظهر اسم ابوعشرين كاحتياطي في حراسة المرمي اذا لم يكن اساسي في التشكيلة الحمراء حتي يظل محافظا علي لياقته البدنية والذهنية وكذلك المعنوية ،، عموما لعل المانع خير !

حراسة المرمي مركز حساس لايحتمل التبديل والتغيير مثل بقية المراكز داخل الملعب وانما يتطلب الاستقرار والثبات علي الافضل والاكثر جاهزية .