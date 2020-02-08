نجم الهلال الجديد يقفز لصدارة الهدافين.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ المايسترو عبدو يصل للهدف التاسع في الممتاز

▪︎ عبدالرؤوف نجم التسجيلات الحقيقي في التكميلية

▪︎ الهلال يبدع في المجموعات ويفوز محليا بالاربعات وجمهوره زعلان

▪︎ ظهير الهلال الطائر يستحق التكريم والتحفيز يا ادارة الهلال

▪︎ ما حققه اطهر الطاهر في هذا الموسم لم يسبقه عليه لاعب

▪︎ والثنائي ايضا يستحق التكريم والتحفيز للإجادة ،،

▪︎ الحل الوحيد لازمة الهلال نادي الديمقراطية تتمثل في العضوية

▪︎ سماسرة العضوية يطلون براسهم والنتيجة صفر على الشمال

▪︎ فريق نمور دار جعل اصبح مثل الأسود الهالكة صيد لكل الفرق

▪︎ هل يصحو اهلي شندي امام المريخ في المواجهة المرتقبة ،،،

▪︎ هل تصطدم طموحات الفرنسي فيلود مدرب منتخبنا مع واقعنا

▪︎ المنتخب الغاني العقبة الكبري في مارس ،فكيف يمكن تجاوزه ،،!!؟

▪︎ تجربتان سلبيتان لمنتخبنا على ارضه عكس ما حققه خارج الارض ،،!!؟

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# رغم الوداع الافريقي وحزن الكثير من الاهلة الا ان الهلال عاد اكثر قوة من خلال الممتاز وهو يكتسح الشرطة القضارف برباعية مقابل هدف

ووداع الهلال الافريقي لم يكن سيئا ويمكن ان نقول انه ودع بشرف بعد ان أحرج الاهلى فريق القرن وكاد ان يطيح به لولا الحكم المغربي رضوان جيد ونقضه لضربة جزاء صحيحة ارتكبت مع وليد الشعلة وكذلك تسببه في توتر لاعبي الهلال وغيره الكثير ،،

الهلال جمع عشر نقاط وفاز على بطل المجموعة في عقر داره ، وحقق الفوز رايح جاي على بلاتنيوم وتعادل مع الاهلي وجمع عشر نقاط،،

ومع هذا كان ندا وتوج نجمه اطهر الطاهر الطرف الطائر وصاحب الأهداف والنجومية في اكثر من مباراة ،،

نقول عاد الهلال للممتاز والأصح انه واصل في نفس الخط التصاعدي للأداء وحقق الفوز برباعية مقابل هدف

والأجمل هذه المرة انه ورغم التعديلات الكثيرة في التشكيلة والوجوه الجديدة او النجوم المركونة كان الاداء مميزا والفرص وافرة حتى ان الأهداف التى أهدرت وحدها كانت كافية لمضاعفة فوز الهلال،،

من ظواهر المباراة الاخيرة امام الشرطة ان الهلال وفي غياب هداف الفريق المصاب الشعلة استطاع ان يصل اربع مرات لشباك الخصم

وان من بين الذين سجلوا نجم التسجيلات القادم عبدالرؤوف والذي نسعد بإطلاق لقب المايسترو عبدو عليه خاصة وهو يجمع بين الاسمين عبدالرؤوف وعبدالرازق ،،، سجل ثنائية وصنع هدفا وكان مميزا وهو يلعب المباراة بنفس واحد ويغطى الغيابات الكبيرة في خط الوسط ،،

ومن خلال مشاركتين افريقية ومحلية وصل للهدف الثالث وهو نجاح ما بعده نجاح. يمكن ان نقول من الان انه حلل أموال تسجيله

واحد من نجاحات اللاعب انه هلالي وعاشق الهلال منذ نعومة الأظافر والأهل في بورتسودان والأصدقاء يشهدون له بذلك ، بل انه ومن خلال احد اللقاءات معه عبر الجوهرة الرياضية عندما كان لاعبا بالشرطة القضارف أعلن هلاليته وتمنى اللعب في الهلال والان تتحقق تلك الرغبة وأصبح اللاعب امام تحدى اولا لإشباع رغبته بحب الهلال والأمر الثاني ان يكون اهل للشعار الذي يرتديه ،،

والمفاجأة ان اللاعب ومع اول مباراة له مع الهلال استطاع ان يقفز لصدارة هدافي الممتاز بتسعة اهداف حيث سبق له في الدورة الاولى مع هلال الابيض ان سجل سبعة اهداف ،،

ويطارده من الخلف احمد الصادق الفلاح سيف الدمازين مريخ السلاطين وأنور السادات ولكل ٨ اهداف ثم ياتي الضي وياسر مزمل والريح حامد ولكل ٧ اهداف ،،

يحدث كل هذا برغم ان اللاعب غير معني بإحراز الأهداف وانما صناعتها ،،

الجميع من الاهلة حتى الان راضٍ عن تسجيل هذا اللاعب ، وحق لنا هنا ان نشيد برئيس الهلال وحسمه للصفقة رغم مغالاة ناديه والوقت الضيق والقاتل في التسجيلات ،،،

وهناك حديث كثير حول محترفي الهلال العراقي عماد محسن والايفواري ديديه

الاول صاحب لمسات ولكنه حتى الان غير محظوظ ولا نريد ان نقول بانه غير موفق فيكفي انه كان ضمن التشكيلة التى حققت الفوز افريقيا مرة وتعادلت مرة وخسرت مرة وهاهو ضمن التشكيلة والفريق يفوز. لكنه لم يسجل،،

ويرى البعض انه لم يجد التعاون الكامل والتام من زملائه وعدد الفرص والوضع الافضل الذي كان فيه ،،

نتمنى ان يبحث النقر وجهازه المعاون عن العلة ، فالاعب كلف الهلال كثيراً وتنتظر منه الجماهير الكثير ،،

امام المدافع الايفواري ومع المباراة الاولى لم يكن جيدا تسبب في هدف ركلة الجزاء وقبله “جلط” في كورتين وأهدى الشرطة فرصتين اضاعوها ،،

لن نحكم عليه من مباراة واحدة وربما يحتاج لوقت حتى يتأقلم ويدخل الفورمة او يبحث له عن خانة بعيدا عن الخانة الحساسة كآخر مدافع في الفريق ،،

طبعا من ظواهر المباراة مواصلة الضي للتالق وتسجيله لهدفين

ومواصلة اطهر الطاهر للتالق وصناعته للهدف الاول واكثر من طلعة وكرة مقشرة اهدرها المهاجمون ،،

والحديث عن بشة يطول فهو يجول ويقدم اجمل الفنون والكرات ويصنع اهداف لزملائه ولكنه يهدر الفرص السهلة ،قشرت له كرة والمرمى خال من حارسه فلعبها باستهتار ولا مسئولية في القائم ، معقولة دي نحن نقول عنها لو لعبها النعام لسجل منها هدفا ،،ركز على البصيرة قبل البصر ،،،

الملاحظ في هذه المباراة ان الثنائي الشغيل وابوعاقلة قدما واحدة من اجمل المباريات في الفترة الاخيرة ،،

برافو ونتمنى ان يتواصل المستوى على ذات الوتيرة ،،،

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لحن الختام

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# يودع الهلال الابطال بشرف ويرفض الهزيمة امام الاهلي القاهري رغم التحكيم ويتعادل ويدحرج الاهلي القاهري فريق القرن البطل ٨ مرات للمركز الثاني في المجموعة ، وكذلك يعود للممتاز ويفوز بالأربعة رغم الغيابات مع توهج نجم التسجيلات المايسترو عبدو ومع هذا هناك من هو غاصب وحانق ورافض للكاردينال ،،

نتمنى الا تضيع عديد المكاسب التى حققها الفريق رغم خروجه

الوصيف التمهيدابي من ثلاث مواسم لم يبارح التمهيدي

الهلال في الموسم الماضي وصل الكونفدرالية مجموعات وتخطاها لربع النهائي وودع ظلما على يد الحكم المغربي رضوان غير جيد

وفي هذا الموسم وصل مرحلة المجموعات وخرج بفارق نقطة او الحقيقة هدف لو كان سجله في شباك الاهلى لكان ضمن ربع النهائي

حدث كل ذلك والكل مدرك للظروف التى مرت بها البلاد قبل الهلال وأفقدته مبومبو وكذلك ما بدر من المدرب الهارب وغيره من ظروف التسجيلات والمحترفين والاقتصاد وغيره ،،

نعم من حق الهلال وجماهيره ان تتطلع للافضل دون ان يكون هناك فراغ وخلل في ظل الصرف الكبير والموارد الشحيحة وابتعاد البعض ، هناك التزامات كثيرة ونحن في بداية نصف الموسم والاهم فيه تحقيق اللقب او استرداد اللقب المنهوب ،،حتى يمثل الهلال افريقيا كبطل متوج وليس وصيف او خلافه ،،

نعم الكل يتطلع لان يرى هلاله افضل ، وقد يرى كثيرون ان هناك سلبيات كبيرة للكاردينال ولكن كل ذلك يجب ان تتم معالجته اما بالحوار او الدراسات ووضع الحلول ،،

اعتقد ان هلال الديمقراطية يجب ان يكون ديمقراطيا في سياساته وجمعيته العمومية هي الفيصل حيث لا اعتراف باي لجان معينة او لجان تسيير وهذا لا يشبه الهلال ولا يشرفه حتى ولو حدث ،،

ركزوا على العضوية ونقول العضوية الحقيقية بعد ان كشفت اخر جمعية ضعفها ومدى النصب الذي فرضه سماسرتها ، لم يحضر العدد الكاف حتى الرئيس الفائز بالحضور كان مخجلا وكذلك عدد الأصوات والتى لم تتجاوز الألف او تجاوزتها بعدد بسيط ، اما المنافس والذي كان يعتقد البعض انه المنافس الحقيقي حقق ٧ أصوات فقط ، اين عضويته ولماذا اثر الابتعاد والانسحاب رغم كل تلك الهيلمانة ،،،

يجب ان نستفيد من الدروس ونخرج بالعبر ، والا يقع البعض في الفخ مجددا ،،،

اقتحموا الجمعية العمومية بعضوية حقيقيقة ووقتها لن يصمد الكاردينال ولا غيره ما لم تكن عضويته حقيقية وجادة وليس مجرد الف شخص من جملة الالاف تكلف المنظمين للانتخابات الإعادة وبثلث الأعضاء وفي النهاية باي عدد يحضر ،،

اقترح على ناس الاعتصام والاولتراس وحتى جماعة فتى شباب الهلال محمد عثمان الكوارتي رفع الاعتصام وتشكيل لجان لمتابعة القضايا الكبيرة باللقاء مع مجلس الشورى ونراه يتحرك هو الاخر ويعقد في الاجتماعات وكذلك طلب لقاء مع المحلس. التحدث بصراحة وحرية وتقديم الحلول والمقترحات ومناقشة السلبيات ، وكذلك بحث امر العضوية وكيفية الوصول لعضوية حقيقيقة والاهم من كل هذا كيفية دعم الهلال حتى نهاية الموسم ،،،

وهناك ايضا نقطة خطيرة ومحسوبة على الجمهور حكاية العقوبات المحلية والإفريقية وما ترتب على بعض الأفعال او الاعمال ،، وكيفية تحاشي تكرار ذلك ،،والمعالجات المطلوبة

من المفترض ان نكون اكثر إيجابية ،،

وعاش الهلال هلال الملايين سيد البلد وزعيم الكرة السودانية والله الموفق ،،

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الحالة

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# ما حققه نجم الهلال الطرف الأيمن او الطائر اطهر الطاهر وما سجله من اهداف وما توج به من نجومية من خلال جولات المجموعات توجها اخيراً باختياره ضمن تشكيلة مرحلة المجموعات بكاملها يعد إنجازا كبيرا للاعب اولا والهلال ثانيا ويستحق عليه التكريم والتحفيز من قبل ادارة الهلال ، وأقطاب الفريق ومجلسه الاستشاري وغيره من روابط داخل السودان وخارجه ، فما حققه اللاعب لم يسبقه عليه احد من خلال مشاركات الهلال طيلة السنوات الماضية ، يمكن ان تسجل ويفوز الهلال ولكن ان تتوج بالنجومية بهذا المستوى وثبات المستوى فهذا نجاح ما بعده نجاح،،

واذا كان هناك من نجوم يستحقون التكريم والتحفيز وكانوا في المستوى فهما ابوعاقلة النجم المميز والذي يوم ان فقد الهلال الشغيل بسبب الطرد تصدى للمسئولية وقدم مباراة كبيرة امام النجم رغم الخسارة بهدفين لهدف ،،

وهناك نجم الفريق الهداف الضي والذي قدم مستويات طيبة وسجل ما سجل من اهداف كانت حاسمة بحق وحقيقة ،،

# ماذا حدث ويحدث لنمور دار جعل ولماذا اصبح الفريق هزيل مثل اسود حديقة القرشي لا يقوى حتى امام اسهل الفرق وأصبح لقمة سائغة للكل ،،

خسر اخر مبارياته على ارضه من هلال الفاشر وسيقابل المريخ هذا الاسبوع فكيف سيكون الوضع هل يقبل الخسارة الثانية تواليا وعلى ارضه ، ابحثوا عن العلة والسبب وتعالوا بالمعالجات السريعة ،،

# حسنا. ان يكون طموح مدرب منتخبنا الوطني الاول الفرنسي فيلود الوصول لنهائيات امم افريقيا بالكاميرون العام القادم ، نتمنى ذلك والمنتخب مواجه خلال مارس القادم بمواجهتين امام غانا في اصعب النزالات في مواجهة فريق مرشح ،،

منتخبنا برغم تحقيقه نتائج طيبة خارج الارض امام تشتاد وتنزانيا عاد وتواضع على ملعبه لم يحقق الفوز على تشاد خرج بالتعادل وخسر من تنزانيا وفقدنا فرصة الوصول للنهائيات المحلية ،،

الان في المجموعة كسبنا مباراة داخل الارض وخسرنا خارجها فماذا نحن فاعلون ،،

نتمنى الا تصطدم طموحات المدرب الفرنسي بمثل هذا الواقع المرير ،،