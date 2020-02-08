مصرع ثلاثة اشخاص في حادث مروري مؤسف….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصيب ثلاثة أشخاص باصابات جسدية بالغة أثر َوقوع حادث سير مؤسف بالفاشر حاضرة ولاية شمال تم اسعافهم على الفور إلى المستشفى التعليمي. وشهد الطريق الذي يربط المدينة بالمطار وبالقرب من رئاسة شرطة جمارك الولاية واحدة من أغرب حوادث المرور التي تنتج عن السرعة الزائدة، فقد ارتطمت سيارة أتوز كان يقودها شاب بسرعة فائقة، بالحاجز الأسمنتي لطريق الاسفلت، أدت قوة الارتطام إلى طيران العربة في الهواء لبضعة أمتار وانقلابها فوق سيارة أخرى تحمل ثلاثة أشخاص وكانت تسير في المسار الثاني، مما أدى إلى حدوث إصابات جسيمة، حيث نقل الأشخاص المصابين من السيارتين إلى مستشفى الفاشر التعليمى وهم في حالة حرجة. ومن لطف الله ومفارقات هذه الحادثة نجاة فتاة كانت بالقرب من موقع الحادث باعجوبة كبيرة حيث أن السيارة التي ارتطمت بحاجز الطريق وطارت في الهواء قد عبرت من فوق راسها دون أن تصيبها بأذى، وقد باشرت السلطات تحقيقاتها في الحادث.