أضبط .. انجاز جديد وخطير لحكومة حمدوك!.. بقلم حسين خوجلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إنتظر الشعب السوداني بفارغ الصبر المؤتمر الصحفي للجنة التمكين لتفكيك صواميل أزمته في صفوف المعاناة من خبز ومحروقات، وأن تلجم سعر الدولار الذي تجاوز المئة وجعل الأسعار فوق الخيال وفوق الاحتمال.

وكانت المفاجأة فاجعة حين خرجوا علينا بتأميم مسجد النور بكافوري ومصادرة أوقافه، وهذا التصرف الانصرافي يذكرني بطرفة ظريف امدرمان، الذي قابل الرائد فاروق حمدالله عليه الرحمة وزير داخلية مايو بعد أن ضرب الشيوعيون الأنصار فى أبا ومسجد السيد عبد الرحمن بودنوباوي وقد أقاموا بعد المجزرة متاريساً وملؤوا ساحته بالعسكر.

قال له بلغة التأميم والمصادرة التي شاعت تلك الأيام وهزموا بها الاقتصاد حينذاك (سمعنا يا سعادته إنكم دايرين تغيروا إسم مسجد الإمام الى مؤسسة مايو “للأوقات الخمسة”)!!

ويبدو أن عقلية اليسار لم تتطور أبداً رغم تقلب الأيام والأحداث، وقد يبدو أن لجنة التصفية قد كلفت القراي بتصنيع اللافتة الجديدة، وسوف يقوم حمدوك وسط مجموعة من الغوغاء بإنزال لافتة (النور) وتعليق لافتة (تشاركية الظلام لصلاة الاصالة) !!

وبما أن هذه الصلاة المحمودية لا تحتاج لحركات ولا جمعة ولا جماعة فإن المسجد سيظل مغلقاً، وبذلك توفر لجنة التمكين تكاليف الاضاءة والمياه والتكييف وكل تبعات التشغيل مساهمة ثورية في دفع حركة التنمية ببلادنا.