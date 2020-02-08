“الشباب والرياضة” : انجاح “حنبنيهو” بالعمل وليس الهتافات

طالب وكيل وزارة الشباب والرياضة، أيمن سيد سليم، بتضافر الجهود لانجاح حملة “حنبنيهو” بالعمل وليس الهتافات.

وأعلن أيمن، خلال مخاطبته اليوم “السبت”، المنتدى الاقتصادي الأول لنظام “كيان”، بمقر شركة سودابت في الخرطوم، بحسب صحيفة مصادر عن تبني الوزارة ريادة الأعمال لشريحة الشباب، وقال :”نحن بحاجة أن نكون منتجين أكثر من مستهلكين”.

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في المقابل، قالت رئيس نظام “كيان” الإلكتروني، د. لبنى أحمد الشيخ، إن المنتدى يهدف إلى المساهمة في حل المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من كل الفئات، لجهة أنها هي “عصب الاقتصاد” في كل البلدان لمساهمتها في الناتج القومي، مؤكدة عزمهم تعميم المشروع في الولايات خلال العام المقبل.

وأعلنت لبنى، عن تسويق “كيان” منتجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المواهب لإنتاج مشاريع جديدة وفق لاحتياجات الأسواق، بغية المنافسة المحلية والعالمية، بمساعدة مدربين مؤهلين في مجال ريادة الأعمال، وأشارت إلى أنهم ينشطون حالياً في تنفيذ مشاريع الملابس الجاهزة والبلاستيكية والأحذية والشنط.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)