بابكر سلك يكتب: روح المريخ

] بالأمس كانت اللمة عند تيري ] كرامة وسلامة ] ضمت لاعبين وإدارة كرة وجهاز فني ] أقطاب ومحبين ] أصدقاء وأهل ] رؤساء روابط تشجيعية ] وشخصي الضعيف ] لأنه المريخ ] التقت القلوب صافية ] ولأنه المريخ ] لم يكن الوجع وجع تيري وحده ] لذا كان الفرح فرح الجميع ] حتى ريشموند غير المقيم ] كان حضوراً أنيقاً ] أيها الناس ] المريخ يحتاج لمتنا ] كفاية فرقة وشتات ] والكيمان ] تسقط تسقط تسقط بس ] وبمناسبة تسقط بس ] لعل شعارنا حينما كان تسقط بس ] كان الطموح كذلك ] تسقط وبس ] بعد تسقط حيحصل شنو مامهم ] لأنو الحاصل بقول كده ] نفس المعاناة بل أكثر ] ولا خطط ملموسة ] تخبط وتناقض في المواقف ] شعارات والنتيجة هلال أقصد النتيجة صفر ] والثورة تحتاج لمن يحميها ] وقرار الحماية بطلع من صينية الأكل ] ولازال المواطن يبحث عن تلك المرحومة التي تدعي صينية الأكل ] عزيزي الحبيب وحبيبي العزيز حمدوك ] ليست كل الحلول بالخارج Advertisements ] هناك حلول داخلية مفيدة ] واللجوء إليها ضرورة ملحة ] نتمنى الالتفات إليها لأنو المواطن أضحى أقرب للموت من الحياة ] وفي كل الأحوال لانحب أن نغير تعبيرنا شكراً حمدوك.. ] ولكن نخاف أن يصبح ] شكراً حمدوك الفيك اتعرفت ] المهم ] أيدينا يا ولد أيدينا للبلد ] شعار يهمنا ويلمنا ويزيح همنا ] الجلباب الحزبي ده ما وقتو ] سودانويتنا وحدها هي ما يجمعنا ويميزنا وينقذنا مما نحن فيه ] واذا كان العرب أهل الفراش غفروا ] مافي داعي لينا نشيل وش القباحة ويقولوا علينا كفروا ] الزمن زمن مصالح وبس ] ومصلحة العباد مقدمة ] والعباد ديل هم المواطنين السودانيين ] عباد وليس عبيد يا الفلسطيني بتاع الفيس القلتها كده ] مصلحتنا وبس طالما يجيز لنا ديننا التعامل والتصاهر مع أهل الكتاب ] جالكم كلامي؟؟؟؟؟ ] أيها الناس ] إن تنصروا الله ينصركم ] آها ] نجي لي شمارات والي الخرتوم ] كان شفت يا والينا ] جيوبنا بقت زي الجيوب الأنفية ] طواالي محرجانا وجايبة الحمى لينا سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال جيوبكم باني فيها العنكبوت وإنتوا بانين عليها الآمال..سجم الآمال الحاياكلها العنكبوت صحيفة الانتباهة

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