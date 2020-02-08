عودة محطة ام دباكر والوحدة (1) بسد مروي للخدمة

كشف المدير العام لشركة الكهرباء القابضة المهندس محمد أرو سليم بحسب سونا عن عودة محطة كهرباء أم دباكر للعمل بعد انتهاء فترة الصيانة بجانب اكتمال صيانة الوحدة (١) بسد مروي، وهذا إنجاز جديد يحسب للمهندسين والفنيين والعاملين السودانين بقطاع الكهرباء بعودة محطة كهرباء أم دباكر والانتهاء من صيانة الوحدة (١) محطة توليد سد مروي و ضبط وضع التوربينة (1) و ضبط فراغات كراسي التحميل بواسطة فريق الصيانة الميكانيكية حيث كانت التوربينة متعطلة بسبب الاهتزازات العالية (و التي أحدثت بها تشققات في بعض أجزائها الدوارة ) وتوقفت عن العمل.

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وقد بذل فريق العمل المكون من خبرات سودانية مجهودا جبارا لإنجاح تنفيذ الصيانة المخططة لإرجاع التوربين إلى العمل مرة أخرى في 45 يوما.

وتقدم المدير العام بالشكر لزبائن قطاع الكهرباء لتقديرهم وصبرهم وتعاونهم .

واشار المدير العام الى الدور المميز الذي بذله العاملون بشركة التوليد الحراري لإنجاز صيانة محطة أم دباكر في زمن وجيز نظرا لما لها من دور مميز في توفير (٥٠٠) ميقاوات للشبكة القومية، مشيرا في إشادته لمهندسي التحكم بشركتي النقل والتوزيع لإدارة الأحمال بعد خروج محطة أم دباكر للصيانة وإعداد سيناريوهات فنية مميزة لتوزيع الأحمال آخذين على عاتقهم مهام تخفيف نسبة القطوعات لأقل قدر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)