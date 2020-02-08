تدشين حملة نظافة بمعسكر ابوشوك

دشن امين عام حكومة ولاية شمال دارفور ممثل الوالي محمد ابراهيم عبد الكريم والمدير التنفيذي لمحلية الفاشر عبد الرحيم محمد أحمداي اليوم بمعسكر ابوشوك للنازحين بحسب سونا حملة النظافة والاصحاح البيئى والتي جاءت بمبادرة من مكونات مجتمع المعسكر ولجان المقاومة وقوي اعلان الحرية والتغيير.

واكد ممثل والي شمال دارفور المكلف اهتمام حكومته باصحاح البئية وتعزيز الصحة بمختلف المناطق.ووجه محلية الفاشر بضرورة استمرار حملات النظافة لتشمل جميع احياء المعسكر والمعسكرات الاخري في سبيل خلق مجتمع سليم ومعافي من الأمراض .

واشاد خلال مخاطبته حفل التدشين بحضور قيادات المحلية والادارات الاهلية بالمبادرة التي اطلقتها مكونات مجتمع المعسكر داعيا الي ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية.

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من جهته كشف المدير التنفيذي لمحلية الفاشر ان محليته قد خصصت عربات لنقل النفايات لمعسكرات النازحين وذلك في اطار الجهود المبذولة لترقية البيئة. مشددا علي ضرورة عدم رمي النفايات والاوساخ بالاماكن العامة.

في ذات السياق اوضح ممثل لجنة النظافة واصحاح البيئة بمعسكر ابوشوك العمدة يحي محمد ادم ان الحملة جاءت بمبادرة من مكونات مجتمع المعسكر والتي تضم الشباب ولجان المقاومة والحرية والتغيير والادارات الاهلية. داعياً الجميع الي ضرورة التعاون والعمل سوياً من اجل نظافة المعسكر لمنع حدوث الامراض. مثمنا الجهود المبذولة من قبل المنظمات الطوعية والوطنية والجمعيات العاملة بالمعسكر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )