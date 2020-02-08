غوتيريس يدعو لإسقاط اسم السودان من قائمة الإرهاب

التاريخ: 08-فبراير-2020
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دعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، لإسقاط إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
و طالب خلال مشاركته في لقاء مع الصحفيين على هامش أعمال القمة الأفريقية التي تبدا في أديس أبابا يوم السبت ، بضرورة إيجاد آلية عمل دولية للتعاون مع أفريقيا في مواجهة الإرهاب المتمدد في القارة الأفريقية.
وشدد غوتيريس بحسب سونا على أن الأمم المتحدة وجميع وكالاتها تدعم تنمية وازدهار القارة السمراء، مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى قوة أفريقية لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن تحت البند السابع من لوائح مجلس الأمن الدولي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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