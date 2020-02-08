بعثة المريخ تصل شندي وأبوعنجة يفاجئ تيري

التاريخ: 08-فبراير-2020
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وصلت بعثة فريق الكرة بنادي المريخ إلى مدينة شندي عصر اليوم السبت وذلك لمواجهة الأهلي شندي مساء غد الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز في دورته الثانية.
ووجدت البعثة بحسب صحيفة اليوم التالى استقبالا حاشدا من رابطة المريخ بشندي وممثلين لنادي المتمة الذي يشارك في دوري الوسيط.
وفاجأ المدرب جمال أبوعنجة المهاجم سيف تيري وأبعده عن البعثة إلى جانب علي عبد الله أبو عشرين، والتاج يعقوب،
وسيؤدي الفريق مرانه الختامي عند السادسة والنصف مساء اليوم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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