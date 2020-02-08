الجزيرة تتكفل بعلاج الرياضي مدثر القطر

أعلن اللواء ركن احمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف التزام حكومة الولاية وتكفلها بعلاج الإعلامي والرياضي مدثر يوسف (القطر). وجدد الوالي بحسب سونا لدي زيارته صباح اليوم للقطر بمنزله بالقسم الأول بمدني الدعوة للرياضيين بتكوين صندوق لرعاية الرياضيين معلنا التزامه بدعم رعاية الصندوق. وقطع بأن ديدن حكومته مبادلة العطاء بالوفاء ورد الجميل لمن قدموا عصارة جهدهم لخدمة الوطن والمواطن متمنيا الشفاء العاجل للاعلامي والرياضي مدثر يوسف (القطر) . Advertisements من جانبه عبر الإعلامي مدثر القطر عن شكره وتقديره للإستجابة السريعة للسيد والي ولاية الجزيرة المكلف بزيارته بمنزله وتكفله بعلاجه وقال إن زيارة وإهتمام الوالي ردا له العافية الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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