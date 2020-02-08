فاجأ مقدم برنامج ( Arabs Got Talent) ومغني الراب السعودي قصي الخضر رواد مواقع التواصل العربية والسودانية “خاصة” في إحدى حفلاته حيث قام قصي في نهاية الحفل بالرقص على أنغام العازف السوداني عبد الرحيم الملقب “بطاسو ” وحمل الكرسي بطريقة جنونية . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وجد الفيديو الكثير من التفاعل في مواقع التواصل الإجتماعية وخاصة السودانيين واصفين ما حدث بالعالمي وأن الفن السوداني وصل إلى جميع دول العالم حيث قال البعض منهم (الذ حاجه طاسو سألو من الحاصل قال زمان تمشي تبشر وتجي تلقى كرسيك شالو اسي تبشر بالكرسي وترجع تقعد فيه شكراً طاسووو ) وقال آخر (الموضوع بقى عالمي شديد). Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : مذيع برنامج (Arabs Got Talent) يرقص بالكرسي على أنغام “طاسو” ورواد مواقع التواصل يصفون “طاسو” بالعالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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