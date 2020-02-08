ترعة شرق النيل مطروحة للاستثمار

اكد المهندس بابكرمحمد عطية الله المدير العام لوزراة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم ترعة شرق النيل التي ستروي مساحة 170 ألف فدان من الأراضي الزراعية في المنطقة مطروح للاستثمار.

وقال في تصريح لـ(سونا) إن تنفيذ الترعة سيسهم بقدر كبير في التحكم في مياه السيول لحماية المدن والزراعة ويغطي مساحات هائلة بمنطقة شرق النيل ذات المياه الجوفية الضعيفة والأراضي الخصبة، مبينا أن مشروع ترعة شرق ضمن المشروعات الاستراتيجية للولاية.

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وأضاف أن وزارة الزراعة بالخرطوم اعطت اولوية قصوى باقامة السدود والحفاير بولاية الخرطوم خاصة بشرق النيل لحصاد مياه الامطار والسيول لحماية القرى والمدن من المخاطر وتوفير المياه وزيادة المخزون الجوفي لاستفاد الإنسان والحيوان والنشاط الزراعي واستقرار المجتمعات الرعوية.

أعلن عطية الله عن التنفيذ الفعلي للتخريط الزراعي حيث بداء التنفيذ ببعض محليات الولاية حسب الخارطة للاراضى الزراعية التى تمنح للاهالى والتى تمنح للدولة لاستثمارها.

أشار الى اهمية مشروع التخريط الزراعى الذى بموجبة تم حصر الاراضى الزراعية للاستفادة منها فى التوسع الزراعى الذى يعتبر هدفنا من اهداف استرتيجية الوزارة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )