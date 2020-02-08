الشفيع خضر : حمدوك يعلم بلقاء البرهان ونتنياهو

التاريخ: 08-فبراير-2020
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أقر القيادي الشيوعي، الشفيع خضر، بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ليوغندا، ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونبه الشفيع، في تسجيل مسرب، بحسب صحيفة مصادر وهو يخاطب عدداً من المقربين له، لخطورة حدوث انقسام بين المكونين العسكري والمدني في الدولة، مؤكداً وجود تشاور في أمر لقاء نتنياهو منذ شهرين، وأضاف:” أي نكران لهذا الأمر غير صحيح”.
ورأى القيادي الشيوعي، أن رفع العقوبات الأمريكية لن يتم بسهولة في حال تطبيع علاقات السودان مع إسرائيل، منوهاً إلى أن الجانب الإسرائيلي هو الذي سرب تفاصيل اللقاء، للاستفادة منها في الانتخابات المقبلة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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