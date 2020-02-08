الشيوعي يحذر من “الانفجار” ويحمل الحكومة المسؤولية

التاريخ: 08-فبراير-2020
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حذر الحزب الشيوعي السوداني، من انفجار الأوضاع بالبلاد، على خلفية لقاء “البرهان – نتنياهو”، وحمّل الحكومة الانتقالية المسؤولية.
ورأت اللجنة المركزية للحزب، في بيان لها، اليوم “الجمعة” بحسب صحيفة مصادر، أن المكون العسكري يهدف لإضعاف دور الحكومة المدنية، والسيطرة على مفاصل الدولة، ما يؤثر سلباً على نضال جماهير الشعب السوداني.
واعتبرت اللجنة، أن تأييد القوات المسلحة للقاء رئيس مجلس السيادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هو خرق واضح لدور القوات المسلحة السودانية القومي وحيادها والمبادئ التي تحكم مهامها بالتدخل السافر في الحياة السياسية.
ودعت إلى الاسراع بتكوين المجلس التشريعي واختيار الولاة المدنيين، وشددت على أهمية تمسك الجماهير بقضاياها، خاصة في لجان المقاومة المستقلة، ولجان تسيير النقابات لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر.
وأشارت اللجنة، إلى فشل الحكومة المدنية في اتخاذ أي قرارات تؤدي إلى حل الضائقة المعيشية التي تفاقمت وانعكست سلباً على حياة الملايين من الشعب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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