كمال عبد القادر يعود إلى مزاولة مهنة الطب

التاريخ: 08-فبراير-2020
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باشر وكيل وزارة الصحة الاتحادية الأسبق د. كمال عبد القادر، أعماله في عيادته الخاصة، بعد اطلاق سراحه من سجن كوبر.
وبرأت السلطات العدلية كمال عبد القادر، من شبهة أي فساد، في أعقاب توليه مهمة الإدارة العامة لمدينة البشير الطبية في وقت سابق.
وقال كمال لـ صحيفة (مصادر)، إنه عاد لممارسة مهنته المُحببة في مجال تطبيب النساء والتوليد؛ التي ذاع صيته فيها بالعاصمة البريطانية لندن، وأضاف:”أنا مبسوط ومرتاح في عملي الآن”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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