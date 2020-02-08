الذباب الإماراتي في هستيريا من علاقة قطر وعُمان .. نشروا هذه التغريدة !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كذّب مغرّدون عُمانيون تغريدةً روّجت لها حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي زعموا فيها أنّ سلطان عُمان هيثم بن طارق استدعى سفير السلطنة في الدوحة.

وادّعت التغريدة التي يبدو أنّها وزّعت على الذباب الإماراتي وانتشرت نصاً كما هي على حساباتهم، أنّ السلطان دعا قطر الى “الكفّ عن نشاطاتها المزعزعة للاسقرار والأمن”. وفق الإدعاء

وزعمت التغريدة الخبيثة “أن هذه الخطوة تأتي لتعكس التضامن مع السعودية التي قطعت الى جانب الامارات العلاقات مع قطر وفرضت عليها حصاراً منتصف عام 2017.”.وعلّق المغرّد العُماني الشهير بـ”تويتر” [أبومستهيل] على المزاعم التي يتداولها الذباب الاماراتي في تلك التغريدة قائلاً: “أنظروا كيف توزعت هذه التغريدة على ذباب ابوظبي.قلنا لكم وللمنبطحين ألف مره.الإمارات لن تتوقف عن التآمر.واليوم يسجلون الدخول والرجوع لمهاجمة السلطنه ونشر الأكاذيب مرة أخرى. الظاهر أن المغردين العمانيين سيمارسون للجلد لعيال خنور لنخرجهم من التويتر كالعادة بالعبايات هاربين”.ورآى [أبومستهيل] أن ما جاء في تغريدة الذباب الاماراتي اعتراف أن قطر جعلت الامارات تحت اقدامها. وأصبح الإماراتيون كالعادة لا يطلبون الثيبة سوى من عمان.ليبقى دائما الحل بمسقط بكل قضية كنتم طرف فيها.