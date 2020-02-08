السبت 8 فبراير 2020 كتب محمد أمين أعلن فريق الوساطة لمحادثات السلام السودانية اليوم (السبت) تعليق جلسات التفاوض في مسار دارفور لمدة اربع وعشرين ساعة، علي ان يستأنف التفاوض بعد غدٍ الاثنين. وقال عضو اللجنة ، ضيو مطوك في تصريح صحفي، ان الوساطة قررت اعطاء الاطراف فرصة للتشاور والتنوير. وأضاف هنالك توافق كبير حول القضايا محل الخلاف بين الحكومة وحركات دارفور. وتقاربت وجهات النظر بين الطرفين في جولة المفاوضات السابقة، حول انشاء وتمويل المحكمة الخاصة بدارفور، وقضية المحكمة الجنائية الدولية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تعليق مفاوضات مسار دارفور لمدة 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.