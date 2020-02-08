"إيجاد": اتفاق السلام في جنوب السودان يمر بلحظة محورية ويجب دعمه

السبت 8 فبراير 2020

عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" جلسة لبحث عدد من القضايا أبرزها اتفاق السلام بجنوب السودان، مؤكدين ضرورة دعمه في هذه "اللحظة المحورية" من مساره.



ويأتي اجتماع مجلس وزراء "إيجاد" في دورته الاستثنائية الـ70، قبل عقد القمة الاستثنائية الـ34 لرؤساء دول وحكومات الإيجاد، في وقت لاحق، السبت، بأديس أبابا على هامش القمة الأفريقية الـ33 لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي تنطلق، الأحد.

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ودعا ورقني قبيو، الأمين التنفيذي لـ"إيجاد"، إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق النتائج المطلوبة في جنوب السودان، مشيرا إلى أن المجلس يحتاج إلى المشاركة بنشاط في عملية السلام في جنوب السودان من خلال توفير الدعم السياسي والتقني الذي في أمس الحاجة له.

وأوضح أنه بما أن عملية السلام في جنوب السودان تمر حاليا بلحظة محورية، لذا ندعو المجلس وشركاءنا والمجتمع الدولي إلى مضاعفة جميع الجهود من أجل بناء السلام، والاستفادة من النوايا الحسنة الحالية في جنوب السودان للحفاظ على الزخم نحو خاتمة ناجحة.

والخميس، فشلت الحكومة والمعارضة في جنوب السودان في التوصل إلى اتفاق حول عدد وحدود الولايات.