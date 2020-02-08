الحكومة ومسار الشرق يتفقان على المبادئ العامة ونظام الحكم

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السبت 8 فبراير 2020
اتفق وفدا الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي وقيادات مسار الشرق برئاسة أسامة سعيد، حول المبادئ العامة والديباجة والمسائل المتعلقة بنظام الحكم وطبيعة الدولة السودانية.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان له اليوم السبت، أن الوفدين عقدا اليوم جلسة مفاوضات في جوبا بحضور توت قلواك رئيس فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية.. مشيرًا إلى أن الوفدين يواصلان التفاوض، صباح غد الأحد، حول قضايا التعليم والصحة وقسمة الثروة ومشاركة شرق السودان في مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.
وكان الوفد الحكومي لمفاوضات السلام ناقش بالتفصيل الورقة التي قدمها وفد مسار الشرق في جولة التفاوض السابقة وعاد إلى جوبا برؤية وموقف متكامل لتحقيق السلام.
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