الفنانة ميادة قمر الدين والابداع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ظلت ملكة الرق الفنانة الشابة ميادة قمر الدين تزداد بريقاً يوما بعد يوم في الساحة الفنية نسبة لما تملكه من صوت رخيم واداء سليم. وبحسب صحيفة الدار هنالك علاقة حميمة تجمع ميادة مع اغنيات الحقيبة مما جعلها محبوبة الملايين وحقيقة لها صادقة، ميادة نجمة لا يشق لها غبار وهي مبدعة حقيقة.

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