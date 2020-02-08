الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإسقاط السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم “السبت”، بإسقاط إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد غوتيريش خلال مشاركته في أعمال القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، ضرورة إيجاد آلية عمل دولية للتعاون مع أفريقيا في مواجهة الإرهاب المتمدد في القارة الأفريقية.

وشدد غوتيريش، على أن الأمم المتحدة وجميع وكالاتها تدعم تنمية وازدهار القارة السمراء.

وأشار إلى الحاجة الملحة إلى قوة أفريقية لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن تحت البند السابع من لوائح مجلس الأمن الدولي. المادة السابقة مساجد الخرطوم: إسلامية إسلامية.. لن تحكمنا الصهيونية المقالة القادمة الفنانة ميادة قمر الدين والابداع

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