حزب الأسود الحرة يؤيد لقاء البرهان بنتنياهو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن رئيس حزب الأسود الحرة، د. مبروك مبارك سليم، تأييده للقاء الذي ضم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتبره خطوة شجاعة في سبيل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
وقال مبروك في بيان ممهور بتوقيعه تلقت (التيار) نسخة منه أمس، إنَّ تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من شأنه رفع الحصار عن البلاد وفتح لدخول التقنيات الحديثة للبلاد، وأضاف “نؤيد هذه الخطوة لأنها أخذت مصلحة الشأن السوداني وهي فتح في العلاقات الخارجية على العالم المتطور”. وأكد مساندتهم لحق الشعب الفلسطيني في أن يعيش برخاء وسلام مع الشعب الإسرائيلي، في دولتين حسب قرار جامعة الدول العربية.
جريدة التيار
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