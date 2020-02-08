بعثة المريخ تحط رحالها في شندي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حطّت بعثة المريخ الخرطوم رحالها في مدينة شندي اليوم”السبت” برئاسة عضو المجلس هيثم الرشيد.
ويتأهب المريخ غدًا”الأحد” لملاقاة الأهلي شندي ضمن المرحلة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.
وسيخوض”الأحمر” في السادسة من مساء اليوم التدريب الختامي الذي سيعمل فيه جمال أبو عنجة على اختيار توليفته الرسمية للمباراة.
ويتصدّر المريخ الدوري الممتاز بعددٍ من النقاط يصل إلى”38″.
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