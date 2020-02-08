موقعة قويّة بين الرجاء المغربي ومولودية الجزائر والإسماعيلي يترقّب

الخليج 365 :

سيكون ملعب المركب الرياضي محمد الخامس غدًا”الأحد” مسرحًا لمباراة مثيرة تجمع بين الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر ضمن إياب بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويكفي الرجاء صاحب الأرض الفوز أو التعادل للعبور إلى المرحلة المقبلة من المنافسة، فيما سيحتاج مولودية الجزائر إلى الانتصار للتأهل.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت لصالح الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف.