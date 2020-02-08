حمدوك يشارك في القمة الأفريقية (33)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم “السبت”، على رأس وفد السودان المشارك في القمة الأفريقية الـ(33).

وتنعقد قمة رؤساء دول وحكومات أفريقيا يومي 9 و10 فبراير الحالي تحت شعار (إسكات صوت البندقية لتهيئة الظروف لتنمية أفريقيا).

ويضم وفد المرافق لرئيس الوزراء وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ووزير الدولة بالخارجية د. عمر قمر الدين إسماعيل ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق ركن جمال عبد المجيد قسم السيد. باج نيوز المادة السابقة وفد وزاري إثيوبي عالي يزور السودان في 17 فبراير المقالة القادمة موقعة قويّة بين الرجاء المغربي ومولودية الجزائر والإسماعيلي يترقّب

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