وفد وزاري إثيوبي عالي يزور السودان في 17 فبراير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف السفير الإثيوبي بالخرطوم شيفارو جارسو، عن زيارة وفد وزاري أثيوبي عالي للسودان في 17 فبراير الحالي، لتحريك ملفات الإستثمار وإحكام التنسيق بين الخرطوم وأديس أبابا في العديد من المحاور.

والتقى وفد لوفد من السفارة الإثيوبية صباح اليوم “السبت”، بوالي ولاية الجزيرة اللواء ركن أحمد حنان صبير بقصر الضيافة في مدني.

وأبدى الوالي استعداده للتعاون والتنسيق مع السفير الإثيوبي لصالح خدمة الشعبين، وأشاد بعلاقات البلدين والتحسن الذي شهدته علاقات السودان بمختلف دول العالم في ظل سياسة الإنفتاح بعد ثورة ديسمبر.

وأشار جارسو إلى أن سد النهضة سيسهم في تطوير الزراعة بالبلدين وجعل النيل الأزرق منطقة سياحية، وأكد أن تصدير البن الأثيوبي عبر ميناء بورتسودان أفضل من التصدير عبر ميناء جيبوتي.

وقال جارسو إن الزيارة للجزيرة تهدف للوقوف على تجربة الولاية الناجحة في الزراعة والثروة الحيوانية، والوقوف على أوضاع الجالية الإثيوبية، وأشاد بالمعاملة الكريمة والرعاية التي تجدها الجالية من حكومة ومواطني الولاية.

وقال: “حرية التحرك والتنقل بين البلدين تعزز جهود الإتحاد الأفريقي في حرية التنقل بين الدول الإفريقية”.

باج نيوز