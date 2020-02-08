اتصال ساخن بين أردوغان وبوتين حول التوترات المتصاعدة في إدلب.. هذه أبرز تفاصيله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة تركية، السبت، تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التوترات المتصاعدة في شمال سوريا.

ولفتت صحيفة “حرييت” في تقرير ترجمته “عربي21″، إلى أن الرئيس الروسي تقدم بمقترح جديد إلى نظيره التركي الذي بدوره رفضه تماما.

وفي التفاصيل أشارت إلى أن بوتين طلب من أردوغان التوافق على تقليص منطقة خفض التصعيد، وسحبها نحو الشمال.

وأكدت أن أردوغان رفض مقترح بوتين الذي قد يزور تركيا في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه في الاتصال الهاتفي، اقترح بوتين تقليص حدود منطقة خفض التصعيد، وتضييقها نحو الخط الواقع أسفل طريقي “أم4″ و”أم5” إلى الشمال.

عربي21