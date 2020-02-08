مؤسس شركة أمازون أغنى من 6 دول عربية مجتمعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: زادت ثروة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، الذي يعتبر أغنى رجل في العالم بنحو 13.2 مليار دولار في غضون 15 دقيقة، وفقا لما نشرته وكالة “بلومبرغ”.

وذكرت “بلومبرغ” أن ثروة الملياردير الأمريكي، الذي يمتلك 12% من أسهم “أمازون”، ارتفعت إلى 129.5 مليار دولار.

من ناحية أخرى تفوق ثروة بيزوس (129.5 مليار دولار) مجموع الناتج المحلي لـ 6 دول عربية مجتمعة (127.3 مليار دولار) وهي تونس، البحرين، اليمن، سوريا، الصومال و جيبوتي مجتمعة. روسيا اليوم

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