رئيس مجلس الأمة الكويتي يلقي “صفقة القرن” في سلة القمامة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، نسخة “صفقة القرن” في سلة القمامة خلال اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان.
وأمسك الغانم بمجلد صفقة القرن خلال خطابه في الاجتماع قائلا “باسم الشعوب العربية أقول هذه صفقة القرن ومكانها مزبلة التاريخ”، ملقيا بها في سلة القمامة، كما نقلت وكالة “عمون”.
وأكد الغانم أن صفقة القرن ولدت ميتة ولن تنفعها ألف إدارة.
وأضاف “صفقة القرن مرفوضة فلسطينيا وهي مرفوضة عربيا وإسلاميا وحتى أوروبا غير متحمسة بل هناك داخل أمريكا من هو ضدها”، مؤكدا أن “لا أحد مع صفقة القرن”.
وانطلقت فعاليات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الطارئ، اليوم السبت، لبحث خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم “صفقة القرن”.
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