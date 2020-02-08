مصدرون: الصادر شأن الدولة وتصريحات غرفة الماشية “غير مسؤولة”

الخليج 365 :

وصف مصدرون للماشية إلى السعودية، تصريحات بعض من يسمون أنفسهم بغرفة مصدري الماشية، بشأن عدم الالتزام باشتراطات الصادر السعودية بغير المسؤولة.

وقالوا إن الغرفة تم حلها بموجب إجراءات حل كافة الاتحادات.

وأوضح خالد وافي أحد مصدري الماشية لـ(باج نيوز)، أن مسؤولية الصادر تقع على الدولة ممثلة في وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وبنك السودان المركزي، بجانب الجهات المعنية، كما أن السودان لا يضع شروطاً مسبقةً على الدول المستوردة للماشية السودانية.

ولفت إلى أن من يسمون أنفسهم بغرفة الماشية يمثلون بعض الوراقة الذين تتسق مصالحهم مع عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية للصادر، واعتبر أنهم من يقومون بإهدار موارد القطاع بتهريب حصائل الصادر والممارسات الفاسدة، بجانب التلاعب بالشروط الفنية.

وكانت غرفة مصدريّ الماشية، أعلنت نيتها التراجع عن الاشتراطات التي فرضتها السعودية لاستئناف صادر الماشية- بحسب وسائل إعلامية.

وطالبت الغرفة، منسوبيها للتعامل بما كان سابقًا وعدم إرجاع أيّ باخرة مهما كانت الأسباب، وأنّ يتمّ استلام المواشي ووضعها بالمحجر حتى تتمّ معالجتها.

وكشفت أنّه تمّ الاتفاق على أنّ يتمّ التصدير حسب الاشتراطات التي تحدّدها وزارة الثروة الحيوانية بالسودان، وأشارت إلى إجماع من قبل المصدرين على تنظيم أنفسهم بتحديد الكميات وتوزيعها عليهم للحفاظ على الجودة والأسعار المجزية للمواشي، بجانب تنظيم المصدرين لعمليات الصادر بأنفسهم وتقسيم الحصص بالتساوي بينهم لتحقيق العدالة.