محمد مصطفى عبد القادر ردا على ناشر صورته: أنا البرهان بمشي...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دحض الداعية الإسلامي المعروف الشيخ محمد مصطفى عبد القادر شائعة مرضه، بعد أن تداول ناشطون صورة مفبركة له وهو على سرير المرض وقال في خطبة الجمعة رداً على مفبرك الصورة: (أنا في الرشاد لن أغيب عن الجمعة إلا أذا صليت في مكان آخر والحمد لله الله معافيني، رغم أنفك موجود في مركز الرشاد).

وكتب ناشر الصورة عليها: (قوم ياعاطل عامل عيان.. مابحلك من جمعة بكرة البرهان قابل منو؟) في إشارة منه إلى لقاء البرهان الى نتنياهو في أوغندا.

وأكد الشيخ بأن التفكيرين أو الاسلاميين هم من أتوا بهذا الصورة، وقال: (أنا ياتو يوم بتكلم عن سياسة الحكومة؟. كان البرهان أو الكيزان.. أنت لا تعرف عقيدتنا حتى الآن؟!. هل سمعت في يوم أنا أتحدث عن البشير؟! لكن بعد إنتهى مرمطت به الأرض بعد شالو الشعب. ماخلاص لأنه ما رئيس). وعن سؤال ناشر الصورة بشأن لقاء البرهان ونتنياهو قال محمد مصطفى عبدالقادر مستدلاً بحديث: (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه). وأضاف: (أنت بتتكلم عن قضية البرهان والتطبيع سأذهب إليه ولكن سراً وبعدها تعال لي أكلمك. ونحن عقيدتنا عقيدة السنة والجماعة مازي عقيدة التفكيريين وإذا اختلفنا مع الحاكم لا نشهر به في المنابر بل نقدم له النصيحة سراً).

وأضاف: (أنا البرهان بمشي ليهو وحميدتي برضو بمشي ليهو وزولك داك بمشي ليهو).