تجمع سودانيون ضد التطبيع يطالب الحكومة الانتقالية بالتراجع عن التطبيع مع...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب تجمع “سودانيون ضد التطبيع”، أمس الجمعة، الحكومة الانتقالية بهيكليها السيادي والوزاري، التراجع فوراً عن مسار التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع، تنديداً بلقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.

ودشن تجمع “سودانيون ضد التطبيع” قبل يومين، حملة شعبية لجمع مليون توقيع، كمرحلة أولى لإعداد مذكرة تقدم لمجلس السيادة الانتقالي، للضغط عليه لمنع رئيسه من الذهاب في خطوات أخرى في طريق التطبيع.وأفاد البيان أنه “على المغرر بهم والمُخطئين في التقدير أن لا يساوموا في قيمهم، وينظروا للدول التي مضت في علاقات مع الكيان الصهيوني، ماذا كسبت لاقتصادها أو تماسكها الداخلي، وماذا جنت من التذلل والخنوع”.وأضاف: “لا شيء سوى مزيد من التمزق والفقر والإذلال والأزمات”.

وشدد التجمع على أن “الشعوب لا تنهض بالعمالة والارتزاق، إنما بالعمل الجاد والتنظيم المتقن وبث ثقافة الكد والاجتهاد، وبالوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، والتشبث بالهوية”.

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وأوضح أنه “نفر ذليل من المتسلطين على رقابنا، يريدون أن يهدموا كل هذا الإرث والبذل، بمد اليد الصاغرة المرتعشة إلى الصهاينة الغزاة، اعترافاً بدولتهم المزعومة، أملاً في أن ترضى عليهم أمريكا الرعناء.

والثلاثاء الماضي رفضت أحزاب، لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، معتبرة إياه “طعنة” للشعب الفلسطيني، و”سقطة وطنية وأخلاقية”.ورداً على ذلك، اعتبر البرهان أن لقاءه مع نتنياهو، في أوغندا، استهدف “تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني”.

جريدة التيار