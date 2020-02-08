إغلاق طريق رئيسي بالخرطوم إحتجاجاً على إنعدام الخبز

الخليج 365 : أغلق محتجون سودانيون، السبت، طريقا رئيسا بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على عدم توافر الخبز. وقال شهود عيان إن محتجين أغلقوا الطريق بإطارات السيارات المشتعلة، والمتاريس. من جهتها، قالت الإعلامية أمل أبو القاسم (من سكان منطقة المزاد بالخرطوم بحري): “أغلقوا الشارع الرئيسي احتجاجا على عدم توافر الخبز منذ الجمعة.. لا تستطيع السيارات أن تتحرك بسبب المتاريس وإطارات السيارات المشتعلة”.

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