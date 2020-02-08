اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺴﻮداني ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺇﻥ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻟﻘﺎء ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻓﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺣـﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺸﺮﺕ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻭﺑﺪﻭﻟﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ »ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻅﻬﺮ ﺍﻧﻪ ﻋﺼﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺰﻳﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﺮﺍﻓﺊﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ«.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ ﺗﺠﺎﻩ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞﺩﻭﻥ ﺑﺼﻴﺮﺓ ﻭﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ ﺭﺿﺎﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺘﺮﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ.
ﻭﺷﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﺠﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻣﻊ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎﺗﺘﻮﺩﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻦ ﻟﺪﻏﺪﻏﺔ ﻋﻮﺍﻁﻒ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻲ »ﻛﺒﺴﻮﻟﺔﺍﻟﻌﺪﺍء ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺠﻲ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦﺩﻋـﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦﺍﻟﻌﺼﺮ«.(الجريدة)
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