جوبا.. تأجيل جديد لمفاوضات مسار دارفور

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الوساطة الجنوبية لمفاوضات السلام في السودان السبت، رفع جلسات التفاوض في مسار دارفور لمدة (24) ساعة، على أن يستأنف التفاوض الاثنين. وأكد عضو فريق الوساطة الجنوبية د. ضيو مطوك في تصريح صحفي عقب جلسة قصيرة عقدها وفد الحكومة، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد حسن التعايشي، أكد ان الوساطة قررت اعطاء الأطراف فرصة للتشاور والتنوير. وأضاف مطوك أن المفاوضات السابقة توقفت بغرض تشاور الأطراف حول بعض القضايا الخاصة بمسار دارفور من بينها قضية المحكمة الخاصة بدارفور، انشائها وتمويلها، وقضية المحكمة الجنائية الدولية التي وصلت فيها الأطراف إلى تفاهمات كبيرة، غير أنهم لم يجتمعوا لتنوير بعضهم البعض والاتفاق على السياق الأمثل. وأشار عضو فريق الوساطة الجنوبية إلى أن هناك توافقاً كبيراً حول القضايا التي كانت محل خلاف في جولة التفاوض السابقة.
صحيفة الانتباهة
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