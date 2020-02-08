البرهان وحمدوك يتفقان على تجاوز الأزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي اجتماعاً بالقصر الجمهوري أمس (الخميس) مع عبدالله حمدوك رئيس الوزراء بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وعضوي المجلس السيادي صديق تاور وعائشة موسى السعيد.

وتناول اللقاء القضايا السياسية الراهنة وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد عبر تنفيذ ما تم التوافق عليه من مطلوبات الفترة الانتقالية وإنزال شعارات الثورة إلى أرض الواقع. اليوم التالي المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في البنك المركزي المقالة القادمة جوبا.. تأجيل جديد لمفاوضات مسار دارفور

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