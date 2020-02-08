المخلوع البشير يرفض مقابلة مسؤول أممي بسجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الصحافي الأستاذ هيثم محمود تفاصيل دقيقة عن رفض الرئيس السابق عمر البشير لقاء مسوول أممي رفيع طلب زيارته بسجن كوبر. وقال هيثم في رسالة تم تعميمها على نطاق واسع: (رفض الرئيس عمر البشير مقابلة المفوض السامي لحقوق الإنسان رافينا شامداساني لدى زيارته سجن كوبر للوقوف على أحوال المعتقلين السياسيين. وأبلغ البشير مدير السجن أنه لن يلتقي موظفاً أممياً ليشكو له حكومة بلاده ولو فعلوا به الأفاعيل). وعلق هيثم على الحادثة بقوله: (موقف يشبه الرئيس البشير تماماً، رغم أن حكام اليوم حينما كانوا قادة للمعارضة فتحوا قلوبهم وجيوبهم لأي مسؤول أممي ولم يتركوا مؤسسة إلا وتقدموا خلالها بشكوى ضد بلادهم.. حتى فرضت على البلاد عقوبات سياسية واقتصادية أقعدت بالوطن ولم تفلح محاولاتهم وانبطاحهم وتقبيلهم لأيدي نتنياهو من رفعها ولو تعلقوا بأستار الكريملين وقبلوا تراب البيت الأبيض). وأضاف هيثم: (البشير أعطى درساً بليغاً للمعارضة لو كانت تعي الدرس).

صحيفة الانتباهة