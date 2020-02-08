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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

08/02/2020

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 49.6000 49.8480 49.7240
الين الياباني 0.4532 0.4555 0.4543
الجنيه الاسترليني 64.5665 64.8893 64.7279
الفرنك السويسري 51.1678 51.4236 51.2957
الدولار الكندي 37.3179 37.5045 37.4112
كرونة السويدية 5.1691 5.1949 5.1820
الكرونة النرويجية 5.3716 5.3985 5.3850
الكرون الدنماركي 7.3246 7.3612 7.3429
الدينار الكويتي 162.0915 162.9020 162.4967
الريال السعودي 13.2217 13.2878 13.2548
الدرهم الاماراتي 13.5051 13.5726 13.5389
الريال القطري 13.6226 13.6907 13.6567
الدينار البحريني 131.5301 132.1878 131.8589
ريال عماني 128.8312 129.4754 129.1533
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 67.4358 67.7933 67.6145
الدولار الحسابي (مصر) 3.5822 3.6261 3.6041
اليورو 54.7366 55.0103 54.8734
XAR 2485.4636 2498.6923 2492.0779
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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