الوفد الحكومي يعتذر لسلفاكير عن تأخير استئناف المفاوضات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد الفريق أول سلفا كير ميارديت رئيس دولة الجنوب أمس (الجمعة)، اجتماعاً مع الوفد الحكومي لمفاوضات السلام فور وصوله العاصمة جوبا، اطلع سلفاكير خلال اللقاء على جهود حكومة السودان بشأن تحقيق السلام في دولة الجنوب، فضلاً عن استعداد الوفد الحكومي للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بالسودان.

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي عضو المجلس السيادي، عضو الوفد في تصريحات عقب الاجتماع، إن الوفد الحكومي عاد لجوبا أكثر عزيمة وإصراراً لتحقيق السلام بعد توافق الأجهزة في السلطة الانتقالية وقوى إعلان الحرية والتغيير والأحزاب الأخرى على حلول للعقبات التي واجهت الجولة السابقة، وأوضح الكباشي أن الوفد الحكومي اعتذر للرئيس سلفاكير على تأخير عودته لاستئناف المفاوضات التي كان مقرراً أن تبدأ في (4) فبراير، وعزا التأخير لزيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي لـ “عنتيبي” بيوغندا وتداعياتها. وأكد الكباشي لسلفاكير أن كل الأجهزة الانتقالية تجاوزت هذا الأمر تماماً وتم إحالة الأمور للمؤسسات المعنية لدراستها، وأشار الكباشي إلى أن وفداً من “الحرية والتغيير” بدأ الوصول إلى جوبا لدعم التفاوض والالتقاء بكل قادة حركات الكفاح المسلح.

من جانبه أوضح توت قلواك، رئيس فريق الوساطة، مستشار الرئيس سلفاكير، أن الوفد الحكومي ناقش ملف سلام السودان وملف سلام جنوب السودان مع رئيس دولة الجنوب، واطلعه على سير التفاوض، وأعلن أن جلسات التفاوض ستبدأ اعتباراً من مساء أمس (الجمعة) على مساري دارفور وشرق السودان، لتبدأ غداً المفاوضات بشأن مسار الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وقال إن المفاوضات قطعت شوطاً مقدراً في أغلب المسارات وتوقع الوصول للاتفاق النهائي قريباً.

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