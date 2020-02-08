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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصل الفريق الركن شمس الدين كباشي ومحمد حسن التعايشي عضوا المجلس السيادي الانتقالي، عضوا الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، إلى مدينة جوبا، ظهر أمس (الجمعة) على رأس وفد يضم وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وعدداً من الخبراء لمواصلة جولات التفاوض مع حركات الكفاح المسلح على مختلف المسارات.
وكان في استقبال الوفد بمطار جوبا توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية والسفير عادل إبراهيم مصطفى سفير السودان لدى جمهورية جنوب السودان، وأعضاء السفارة السودانية بجوبا. وكانت المفاوضات قد تمّ تأجيلها بغية إجراء الوفد الحكومي مشاوراتٍ حول القضايا التي شهدت تباينًا في الرؤى مع الحركات في وقتٍ سابق.
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كانت هذه تفاصيل خبر جوبا.. وصول وفد السيادي لاستئناف مفاوضات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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