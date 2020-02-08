الجبهة الثورية تبدي قلقها من تداعيات لقاء عنتبي على عملية السلام...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبدت الجبهة الثورية قلقها من تداعيات لقاء عنتبي على عملية السلام في السودان، وعلقت الثورية في تعميم صحفي باسم أسامة سعيد الناطق الرسمي على اللقاء الذي تم بين رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ودعت الجبهة الثورية إلى أن تؤسس علاقات السودان الخارجية على قاعدة تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني بما ينعكس علي أمن وسيادة واقتصاد واستقرار البلاد. وقالت إن المبادرات الشخصية ضرورية لإحداث الاختراقات الكبيرة، ولكن العمل المدروس من المؤسسات المختصة أدعى للديمومة. وأوضح التعميم أن حالة التجاذب بين مؤسسات الدولة حول لقاء عنتبي ألقى بظلال كثيفة على المشهد السياسي، وخلق حالة من التوتر. وناشدت الثورية طرفي الحكومي تقديم الأهم على المهم والتركيز على أولويات الثورة وعلى رأسها تحسين معاش المواطنين وسرعة تجاوز تعطيل دولاب الدولة ومصالح المواطنين.

وناشدت القوى السياسية التعاطي مع لقاء عنتيبي بروح وطنية خالصة بعيداً عن المصالح التنظيمية الضيقة، وشدد البيان على أنه من الضروري ألا تؤثر تداعيات لقاء عنتبي سلباً على سير العملية السلمية في جوبا نتيجة لإنشغال وفد الحكومة الانتقالية المفاوض بهذه التداعيات.

اليوم التالي